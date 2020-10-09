2020/10/09 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة تشكيل لجان عليا بإشراف مباشر من الوزارة لمتابعة متطلبات ومقترحات الكوادر الطبية بالتزامن مع استمرار دعوات الاضراب وتعطيل عمل المؤسسات الطبية في العراق.

وأعرب البيان عن أسفه لمثل هذه الدعوات التي تبنتها جهات نقابية وطبية بدعوة الجيش الأبيض للإضراب عن العمل سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق والعالم أجمع لمواجهة وباء كورونا، مؤكدة ان هذه الدعوات مرفوضة رفضا قاطعا كونها تهدد حياة المرضى والمواطنين بشكل عام، مشيرة الى أن الدور النقابي يجب أن يكون ضمن الأطر الديمقراطية والحفاظ على صحة المجتمع وعدم تجاوز القوانين النافذة في قانون العقوبات العراقي.

ودعت الوزارة جميع منتسبي الجيش الأبيض إلى الاستمرار في اداء واجباتهم القانونية والانسانية للحفاظ على سلامة المريض، والابتعاد عن الاصوات التي تريد استغلال الأوضاع لتحقيق بعض المكاسب السياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تدعو الجيش الأبيض إلى الاستمرار بعملهم والابتعاد عن دعوات الإضراب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تدعو الجيش الأبيض إلى الاستمرار بعملهم والابتعاد عن دعوات الإضراب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).