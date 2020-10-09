رئاسة البرلمان تطالب بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات انتحار مدير الشركة الكورية

2020/10/09 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الحكومة والجهات المعنية في البصرة بإجراء تحقيق جدي و عاجل والكشف عن ملابسات حادثة انتحار المدير التنفيذي لشركة ” دايو ” الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة.وقال الكعبي في بيان ان “ما يُثير استغرابنا ان قضية انتحار مدير الشركة جاءت بعد الاعلان الرسمي …

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