2020/10/09 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث سفير جمهوريّة العراق في القاهرة احمد الدليمي، الجمعة، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر آليّة الإعداد والتنسيق لاجتماعات اللجنة العليا العراقيّة-المصريّة المُشترَكة المُقرّر عقدها في بغداد.وذكرت وزارة الخارجية في بيان ان “أحمد الدليمي سفير جمهوريّة العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيّة التقى مع محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الكهرباء المصري قريباً في بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء المصري قريباً في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء المصري قريباً في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).