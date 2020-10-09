البرلمان العراقي يوجه طلباً ’’عاجلاً’’ للحكومة بخصوص ملابسات انتحار مدير الشركة الكورية

2020/10/09 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت رئاسة البرلمان، الجمعة (9 تشرين الأول 2020)، طلباً عاجلاً إلى الحكومة العراقية، بخصوص ملابسات انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير بالبصرة.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نطالب الحكومة والجهات المعنية في البصرة بإجراء تحقيق جدي و عاجل والكشف عن ملابسات حادثة انتحار المدير التنفيذي لشركة دايو الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة".





وأضاف، ان "ما يُثير استغرابنا ان قضية انتحار مدير الشركة جاءت بعد الاعلان الرسمي لوزارة النقل قبل ايام قليلة عن قرب توقيع عقد المرحلة الاولى لميناء الفاو الكبير مع هذه الشركة الكورية واتمام الوصول الى الصيغة النهائية للتنفيذ"، معزيا في الوقت ذاته "حكومة وشعب كوريا الجنوبية الشقيق وسفارتها لدى بغداد في هذه الحادثة المؤسفة جدا".

ووصف النائب الاول لرئيس المجلس هذه الحادثة بـ "الخطيرة سيما وكونها ترتبط بوجوب توفير كل الجوانب الامنية لكل المستثمرين داخل البلاد فضلا عن الخصوصية الاقتصادية الموجودة في انشاء ميناء الفاو الكبير وضرورة الاسراع في استكمال انجازه بالمواصفات التي يطمح لها ابناء هذا الشعب الكريم بشكل عام واهالي البصرة الكرام واصحاب الاختصاص بشكل خاص وبما يجعله واجهة اقتصادية واستثمارية كبرى للبلاد".

وافاد مصدر أمني من محافظة البصرة، في وقت سابق من اليوم، بانتحار مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، انتحر بشنق نفسه، دون معرفة المزيد من التفاصيل".

من جانبه، قال قائممقام قضاء الفاو، جنوبي البصرة، وليد الشريفي ان مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير، انتحر بشنق نفسه مساء أمس.

وبعد ذلك، أعلنت وزارة النقل، امتلاك شركة دايو الكورية الخبرة والخبراء، بما يجعل العمل مستمراً في بناء ميناء الفاو، عقب انتحار المدير الفني للشركة، بحسب بيان الوزارة.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تسجل وزارة النقل اسفها على حادثة انتحار المدير الفني لشركة دايو المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير".

وأضافت: "ففي الوقت الذي نعزي الجانب الكوري الصديق فإننا نؤكد استمرار العمل في الميناء وإن تلك الحادثة لن تؤثر على المضي قدما فيه".

وتابعت الوزارة، أن "شركة دايو اعلنت من جانبها امتلاكها من الخبرة والخبراء ما يجعل العمل مستمرا في الميناء"، مضيفة: "وأخيراً نود أن نبين إن التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل الحادث المؤسف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البرلمان العراقي يوجه طلباً ’’عاجلاً’’ للحكومة بخصوص ملابسات انتحار مدير الشركة الكورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البرلمان العراقي يوجه طلباً ’’عاجلاً’’ للحكومة بخصوص ملابسات انتحار مدير الشركة الكورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).