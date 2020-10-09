شركة ’’دايو’’ الكورية تعلن الاستمرار بالعمل في ميناء الفاو الكبير

2020/10/09 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة (09 تشرين الأول 2020)، امتلاك شركة دايو الكورية الخبرة والخبراء، بما يجعل العمل مستمراً في بناء ميناء الفاو، عقب انتحار المدير الفني للشركة، بحسب بيان الوزارة.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تسجل وزارة النقل اسفها على حادثة انتحار المدير الفني لشركة دايو المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير".

وأضافت: "ففي الوقت الذي نعزي الجانب الكوري الصديق فإننا نؤكد استمرار العمل في الميناء وإن تلك الحادثة لن تؤثر على المضي قدما فيه".

وتابعت الوزارة، أن "شركة دايو اعلنت من جانبها امتلاكها من الخبرة والخبراء ما يجعل العمل مستمرا في الميناء"، مضيفة: "وأخيراً نود أن نبين إن التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل الحادث المؤسف".

وافاد مصدر أمني من محافظة البصرة، في وقت سابق الجمعة، 09 تشرين الأول، 2020، بانتحار مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، انتحر بشنق نفسه، دون معرفة المزيد من التفاصيل".

من جانبه، قال قائممقام قضاء الفاو، جنوبي البصرة، وليد الشريفي ان مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير، انتحر بشنق نفسه مساء أمس.

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