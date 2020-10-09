مستشفى في إحدى مناطق العراق تخلو من مصابين كورونا لـ3 أيام دون اصابات

2020/10/09 | 14:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت دائرة صحة بابل خلو ردهة الحياة الوبائية من مرضى كورونا في مستشفى الهاشمية العام .

وأكدت الدائرة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، “خلو ردهة الحياة الوبائية في مستشفى الهاشمية العام من المرضى الراقدين المصابين والمشتبه باصابتهم بمرض فايروس كورونا لثلاثة ايام متوالية بعد انخفاض تسجيل عدد الحالات المصابة في قضاء الهاشمية لالتزامهم بالاجراءات الصحية “.

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