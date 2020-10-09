"تعرض للتهديد والابتزاز".. السلطات العراقية تعثر على جثة مدير شركة أجنبية مسؤولة عن بناء ميناء الفاو

2020/10/09 | 15:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت السلطات العراقية، الجمعة، تحقيقا في ملابسات انتحار مدير شركة كورية مسؤولة عن تنفيذ مشروع ميناء الفاو جنوبي البلاد، في حادثة أثارت جدلا واسعا داخل العراق.

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