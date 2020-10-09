السلطة في ميزان الكورونا... لا لما يسمى قانون الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح... - عمران مختار حاضري

2020/10/09 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمران_مختار_حاضري دولة البوليس لن تعود...



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وراء كل سلطة غبية فاشلة ، رجلا يرتدي عباءة الدين أو عباءة الحداثة الشكلانية الاداتية الزائفة و اعلاما مضللا و تعليما فاسدا و اعوانا طيعين و شعبا مغيبا و بديلا ديمقراطيا حداثيا هشا ...



و يتصدر مشهد الغباء السياسي "الغباء الأمني" الذي لا يعرف الا لغة القمع و التهديد و الملاحقة و فبركة القضايا ..



! فالسلطة المستبدة عادة تجمع بين الغباء و التسلط و الميل الى الع ......





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