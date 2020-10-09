بدء العام الدراسي لمرحلتين في اقليم كوردستان

2020/10/09 | 15:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان اليوم الجمعة 9/10/2020 بدء العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 للمرحلتين الأولى والثانية الابتدائي غدا السبت 10 تشرين الاول 2020..

وقالت الوزارة في بيان، ان بقية الصفوف وحتى المرحلة الـ12 اعدادي ستتلقى الدروس للفصل الاول من العام الدراسي الحالي وفق نظام التعليم عن بُعد "أونلاين".

واضافت، "اما في القرى التي لا تتوفر فيها خدمة الانترنت ستلتزم جميع الصفوف بالدوام الرسمي مع الأخذ بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي".

يشار إلى أن دوام الفصل الأول من العام الدراسي الجديد يقتصر على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، بينما سيكون دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) للحد من تفشي فيروس كورونا.

PUKmedia اعلام وزارة التربية ‌

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