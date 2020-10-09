التعليم العالي تكشف آليات قبول الطلبة في الكليات المتقدمة.. بعد تحقيق اعداد كبيرة من المعدلات العالية

2020/10/09 | 15:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن آليات قبول الطلبة في الجامعات مع ارتفاع المعدلات وتحقيق اعداد كبيرة من الطلبة معدلات عالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريحات صحفية، إن مؤشرات معدلات النجاح والدرجات لطلبة السادس الإعدادي عالية هذه السنة وهي غير مسبوقة.

واشار إلى أن للطالب الحق بالاختيار من بين 50 قسم وفق ماجاء به من معدل وهذا معيار ثابت لدى الوزارة.

وفيما يتعلق بمسألة تكرار المعدلات العالية وكيفية التعامل معها من قبل الوزارة، أوضح العبودي أن المعدل إذا تكرر سيُحتكم إلى مجموع المواد وإذا حصل تشابه سيُعتمد القبول على درجات المواد المعنية بالقسم المختار من قبل الطالب، أي على التنافس بين الطلبة في المواد التي تعنى بالطب أو الهندسة أو غيرها.

كما نوه إلى أن الوزارة وبكل الأحوال فهي قادرة على استيعاب أعداد الطلبة بمرونة والجامعات جاهزة لاستقبالهم.

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