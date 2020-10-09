توضيح من التعليم حول شهادات مسؤولي الدرجات الخاصة وأعضاء البرلمان

2020/10/09 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، الجمعة، إيضاحاً بشأن شهادات

أصحاب الدرجات الخاصة وأعضاء البرلمان،

مؤكدة ان تقييم الشهادات يخضع

للتشريعات والتعليمات والقرارات

النافذة.

وذكرت الوزارة في بيان،

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