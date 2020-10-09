الكعبي يطلب من الكاظمي فتح تحقيق بحادث انتحار مدير شركة دايوو

2020/10/09 | 15:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسين الكعبي، الحكومة بإجراء تحقيق “جدي وعاجل” لكشف ملابسات قضية “انتحار” مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، فيما أبدى استغرابه إزاء تزامن حادثة الانتحار مع الإعلان الرسمي عن قرب توقيع عقد المرحلة الأولى للمشروع.وقال الكعبي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الجمعة، إنه […]

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