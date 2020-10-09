العراق ينضم رسميا الى مجلس المحافظين في البنك الاوربي

2020/10/09 | 15:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت الخارجية العراقية، الجمعة ، انضمام العراق إلى مجلس المحافظين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بعد عملية تصويت شهدتها أعمال جلسته الاخيرة.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (9 تشرين الأول 2020) أن جهود العراق الحثيثة ، ممثلا بسفارته في لندن تكلّلت بالنجاح واسفرت " عن موافقة أعضاء مجلس المحافظين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على انضمام العراق إلى المجلس، خلال عملية التصويت التي شهدتها أعمال الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين الذي عقد في لندن للمدة 7-8 تشرين الأول 2020.

وأضاف، أن "انضمام العراق رسميا لعضوية البنك سيتيح له الاستفادة من الخبرات المصرفية العالمية لتطوير القطاع المصرفي، والحُصول على الدعم الفني، والمساعدة التي تهيئ الأرضية الملائمة للاستثمار".

وأشار البيان إلى أن "هذا الإنجاز المشترك تم تأمينه بالرغم من الظروف الصعبة التي يفرضها تفشي فايروس كورونا على مختلف دول العالم ومنها العراق".

وتابع البيان: "يحدونا الامل في ان تكون هذه الخطوة مقدمة لعمل مشترك يهدف الى تعزيز القطاع الخاص في العراق، ليكون قادرا على المنافسة والمساهمة في دعم التنمية المستدامة في البلاد".

وأضاف البيان: "بهذه المناسبة تثمن السفارة جهود البنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية ولا سيما اعضاء مجلس المحافظين والامين العام السيد إنزو كواتروشيوتش، وموظفي مكتب الأمين العام".

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