الخارجية تعلن انضمام العراق إلى مجلس المحافظين في البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية

2020/10/09 | 15:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة الخارجية ، عن موافقة أعضاء مجلس المحافظين في البنك الأوروبيّ لإعادة الإعمار والتنمية على انضمام العراق إلى المجلس، خلال عملية التصويت التي شهدتها أعمال الاجتماع السنويّ لمجلس المحافظين الذي يعقد في لندن للمُدّة 7-8 تشرين الأوّل 2020.

واكدت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان ” انضمام العراق رسمياً لعضوية البنك سيُتيح له الاستفادة من الخبرات المصرفيّة العالميّة لتطوير القطاع المصرفيّ، والحُصُول على الدعم الفنّي، والمساعدة التي تُهيِّئ الأرضيّة المُلائِمة للاستثمار ” .

واضافت ، في بيان صحفي ، ” انه تم تأمين هذا الإنجاز المشترك بالرغم من الظروف الصعبة التي يفرضها تفشي فايروس كورونا على مختلف دول العالم ومنها العراق.



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وتابعت :”يحدونا الامل في ان تكون هذه الخطوة مقدمة لعمل مشترك يهدف الى تعزيز القطاع الخاص في العراق ليكون قادرا على المنافسة والمساهمة في دعم التنمية المستدامة في البلاد “.

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