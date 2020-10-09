انتحار مدير شركة كورية تعمل في العراق

2020/10/09 | 15:57 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد مسؤولون عراقيون في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، اليوم الجمعة، وفاة مدير شركة كورية تعمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، منتحراً في مقرّ عمله.وقال قائم مقام مدينة الفاو، جنوب البصرة، وليد الشريفي، إنّ مدير الشركة الكورية العاملة في مشروع ميناء الفاو الكبير، بارك تجول هوبا، انتحر من خلال شنق نفسه مساء أمس الخميس، موضحاً في تصريح صحافي أنّه لم يحصل على معلومات بشأن الأسباب التي دفعت مدير الشركة الكورية إلى الانتحار.

ولفت الشريفي إلى قيام الأجهزة المختصّة بفتح تحقيق في الحادث من أجل معرفة ملابساته، لا سيما أنّ الشخص المنتحر أجنبي الجنسية.

يقال (انتحار)؟؟؟؟ مدير شركه دايو الكوريه صباح اليوم !!! بعد ايام من اتمام العقد الجديد لاكمال ميناء الفاو .نتمنى من رئيس الوزراء والجهات المسؤوله التحقيق بالامر لانه يمس مصالح البلد العليا .فمن عجزت الاموال والمغريات عن ايقافه فالحل الاخير القتل ؟!؟؟@MAKadhimi pic.twitter.com/DYNmES6PcE

— Dr.Adnan Albideri (@albideri) October 9, 2020

وفي أول تعليق برلماني على انتحار هوبا، أشارت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، إلى احتمال وجود شبهة جنائية في الحادث، مضيفة في حديث نقلته وسائل إعلام محلية: "ليس انتحاراً، وإلّا ما حاجة شخص كوري للانتحار في بغداد، وهو يعمل في أكبر ميناء ممكن أن يدرّ عليه مصالح كبيرة جداً".

ولفتت إلى وجود بعض الأطراف التي لا تريد لميناء الفاو أن ينهض، وتابعت "أعتقد أنّ هناك عمدية وشبهة جنائية في الحادثة".

ويشار إلى أنّ الفترة الأخيرة شهدت مطالبات برلمانية وحكومية من أجل إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة، الذي كان مقرراً أن يبدأ العمل به عام 2010 وينجز خلال 4 أو 5 سنوات، بكلفة قدّرت بـ 4,6 مليارات دولار، إلّا أنّ العمل بالمشروع لم يكتمل إلّا في جزء بسيط منه تمثل بإنشاء "كاسر الأمواج".

قائم مقام الفاو: انتحار مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير شنقا مساء امس.



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— الاعلامي علاوي لايذ الموسوي (@H52111Ss) October 9, 2020

والثلاثاء الماضي، أشار وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي، إلى وجود اتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع الشركة الكورية المكلّفة بتنفيذ المشروع.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال مدير شركة "دايو" الكورية، المشرفة على تنفيذ ميناء الفاو الكبير، إنّ المشروع سيكون على عدّة مراحل، وأضاف أنّه يتطلّب إنشاء 5 أرصفة، ولفت إلى أنّ إكمال تلك الأرصفة قد يتطلب 3 سنوات.

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