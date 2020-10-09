الخارجية تعلن انضمام العراق الى البنك الاوروبي لإعادة الاعمار

2020/10/09 | 15:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، ان البنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية منح البلاد عضوية في مجلسه بعد عملية اقتراع استمرت لمدة يومين.وقالت الوزارة في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: ان “أعضاء مجلس المحافظين للبنك الأوروبي وافقوا على انضمام العراق إلى المجلس، خلال عملية التصويت التي شهدتها أعمال الاجتماع السنوي […]

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