2020/10/09 | 15:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق بحادثة “انتحار” المدير الفني لشركة دايو الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، التي اكدت استمرار العمل فيه عقب الحادث.وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”: ان “وزارة النقل تعبر عن أسفها على حادثة انتحار المدير الفني لشركة دايو المنفذة لمشروع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل تؤكد استمرار العمل بميناء الفاو الكبير عقب “انتحار” المدير الكوري المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل تؤكد استمرار العمل بميناء الفاو الكبير عقب “انتحار” المدير الكوري) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النقل تؤكد استمرار العمل بميناء الفاو الكبير عقب “انتحار” المدير الكوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).