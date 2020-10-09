زيدان وبيريز يضعان خطة قاتلة لإحضار مبابي لريال مدريد في 2021

2020/10/09 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

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يضع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، كافة الإمكانيات المالية المتاحة بالعملاق الملكي، من أجل التعاقد في الصيف المقبل مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وكان مبابي هدفا واضحا لريال مدريد في ميركاتو عام 2019، ولكن باريس سان جيرمان تجاهل كافة المراسلات التي بعثها النادي الإسباني لضم نجمه الأول.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن:" ريال مدريد تعمد للمرة الأولى منذ 30 عاما، عدم إجراء أي تعاقد في الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل توفير الأموال لمبابي".

وأوضحت أن:" جائحة كورونا، أثرت بشكل سلبي واضح على قدرات ريال مدريد المالية، خاصة أنها جاءت مع عملية توسيع وتطوير ملعب سانتياجو برنابيو".

وأشارت إلى أن:" ريال مدريد قرر بالاتفاق بين زين الدين زيدان مدرب الفريق، والإدارة، عدم إبرام أي تعاقد في صيف عام 2020، من أجل توفير أكبر سيولة مالية لضم كيليان مبابي".

وأكدت أن:" قيمة انتقال مبابي في ظل أزمة كورونا التي يعاني منها العالم حاليا، على المستوى الإقتصادي لن تقل 150 مليون يورو، بأي حال من الأحوال، خاصة مع تبقى موسم وحيد في عقد اللاعب وقتها مع فريقه الباريسي".

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