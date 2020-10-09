الزاملي: قضية انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع الفاو الكبير يثير الشبهات والشكوك

2020/10/09 | 16:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالب القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي اليوم الجمعة ، الاجهزة الامنية والاستخباراتية بمتابعة حادث انتحار مدير شركة دايو الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير وعلى اعلى مستويات وبشكل جدي .

وقال الزاملي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “يجب مراجعة تسجيل كاميرات المراقبة الموجودة في مواقع العمل وتدقيق الداخلين والخارجين على مدير الشركة الكورية ومتابعة الاتصالات من والى مدير الشركة ، مشددا على متابعة التقرير الطبي العدلي تحت اشراف ورئاسة لجنة عليا برئاسة مدير عام الطب العدلي العراقي .

و اضاف الزاملي ان على القوات الامنية التحقيق مع الشركة الامنية البريطانية الماسكة للامن والمكلفة بحماية افراد الشركة الكورية في موقع العمل والتدقيق عن الداخلين والخارجين الى مكان العمل وغرفة الرياضة التي دخلها مدير الشركة قبل الساعه التاسعة مساءاً وحتى اكتشاف وفاته من قبل عامل الخدمة الباكستاني في تمام الساعه السابعه صباحاً.

وتفاجئ الزاملي من موضوع انتحار مدير الشركة الكورية المتعاقد على تنفيذ مشروع الفاو الكبير هذا المشروع الذي اذا قدر ان ينفذ بالشكل المرسوم له سوف يحدث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي وسوف يسهم في تغير وضع العراق ، مبينا انه سوف يوثر على موانئ الامارات والكويت ودول اخرى.

و اوضح القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي ” وان ما يثير الاستغراب ويضع علامات الاستفهام انه حدث الانتحار بعد يومين من الاعلان عن اكمال المفاوضات مع الشركة الكورية بشان التعاقد وانجاز هذا المشروع العملاق ” .

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