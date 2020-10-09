القبض على مسؤول مالية داعش في قاطع الرطبة

2020/10/09 | 16:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني القبض على مسؤول مالية قاطع الرطبة لعصابات داعش الإرهابية

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