2020/10/09 | 16:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن الأمن الوطني في الانبار اليوم الجمعة ، عن القاء القبض على مسؤول مالية قاطع الرطبة بداعش وثلاثة عناصر مما يسمى ديوان الجند.

وقال الامن الوطني في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار، من القاء القبض على اربعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية وفق مذكرات قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة، وقد جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واعترفوا بانتمائهم الى ولاية الجزيرة، اذ عمل احدهم مسؤولاً مالياً لقاطع الرطبة في ما يسمى ديوان الزكاة كما يعمل الآخرون بما يسمى ديوان الجند واشتركوا باغلب معارك مواجهة الأجهزة الأمنية وهربوا خلال عمليات التحرير؛ وتمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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