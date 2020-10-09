اعتقال مسؤول في ’داعش’ بعملية للأمن الوطني

2020/10/09 | 16:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن جهاز الأمن الوطني في الانبار، الجمعة، عن القاء القبض على مسؤول مالية قاطع الرطبة بداعش وثلاثة عناصر مما يسمى "ديوان الجند".





وذكر الجهاز في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 تشرين الاول 2020)، انه "بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار، من القاء القبض على اربعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية وفق مذكرات قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة".

واضاف البيان انه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واعترفوا بانتمائهم الى ولاية الجزيرة، اذ عمل احدهم مسؤولاً مالياً لقاطع الرطبة في ما يسمى ديوان الزكاة كما يعمل الآخرون بما يسمى ديوان الجند واشتركوا باغلب معارك مواجهة الأجهزة الأمنية وهربوا خلال عمليات التحرير".

واشار جهاز الامن الوطني الى انه "تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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