الخدمات النيابية تطالب بـ تشكيل لجنة عليا لكشف ملابسات انتحار مدير الشركة الكورية

2020/10/09 | 16:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – دعت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، إلى تشكيل “لجنة تحقيق عليا” لكشف ملابسات حادثة “انتحار” مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير.وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الجمعة، إنه يطالب بـ”تشكيل لجنة تحقيق عليا لكشف ملابسات حادث انتحار مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير، […]

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