اعتقال مسؤول مالية الرطبة وثلاثة عناصر بداعش

2020/10/09 | 16:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار اليوم الجمعة، اعتقال مسؤول مالية قاطع قضاء الرطبة في تنظيم داعش وثلاثة عناصر بما يسمى "ديوان الجند".

وقال الجهاز في بيان، انه "بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار، من القاء القبض على اربعة عناصر من داعش وفق مذكرات قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة".

وذكر البيان، انه "قد جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واعترفوا بانتمائهم الى ولاية الجزيرة، اذ عمل احدهم مسؤولاً مالياً لقاطع الرطبة في ما يسمى ديوان الزكاة كما يعمل الآخرون بما يسمى ديوان الجند واشتركوا باغلب معارك مواجهة الأجهزة الأمنية وهربوا خلال عمليات التحرير"، مشيرا الى انه "تمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

PUKmedia اعلام جهاز الأمن الوطني‌

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