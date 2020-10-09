كيف عَلّمَ جيفارا كوبا مواجهة فايروس كورونا (1 – 2) - غريب عوض

2020/10/09 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غريب_عوض بقلم: Don Fitz*ترجمة: غريب عوضبداية في كانون الأول/ديسمبر 1951، أخذ أرنستو “تشي” جيفارا إجازة من كُلية الطب لمدة تسع شهور ليُسافر بدراجتهِ النارية عبر الأرجنتين، وتشيلي، والبيرو، وكولومبيا، وفينزويلا.



وأحد أهدافهِ كان اكتساب الخبرة والتجربة العملية عن داء الجُذام (البرص).



وفي ليلة ميلادهِ الرابع والعشرين، كان جيفارا في قرية de San Pablo في البيرو يسبح في النهر مع المُصابين بداء الج ......





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