نتاشا وذكريات في ناظم المشخاب - ذياب مهدي محسن

2020/10/09 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ذياب_مهدي_محسن نتاشا وناظم المشخاب والقرمطي ذياب كنت ادلعها " توته" التكي البري امس ملأتي عيني باللقاء، حلم شفيف، الله ينطيكِ العافية نتاشا.



جاءت وكان لنا لقاء اعطر من رائحة قداح الليمون، واشهى من التوت البري، وأمل اراه شهياً، متقد يترك وراءه قصص وصدى جمال واشجان..



نتاشا( توته) كالرطب البرحي؛ وأنا القرمطي؟.



أريد لملمة بقايا إبتسامتها المتناثرة على شفاه الزمن..



كانت بعض مدارس تربية النجف تأخذ طلابها في ال ......





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