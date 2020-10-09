الموقف الوبائي: حالات الشفاء أكثر من عدد الإصابات

2020/10/09 | 16:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الصحة أكثر من 3200 إصابة جديدة بفيروس كورونا (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، تسجيل أكثر من 3200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما ارتفعت نسبة حالات الشفاء لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "عدد حالات الشفاء المسجلة لهذا اليوم بلغت 4282، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا 3214 حالة، فيما تم تسجيل 52 حالة وفاة".

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