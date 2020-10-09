بالصور:وزير الشباب يزور قبري احمد راضي وناظم شاكر

2020/10/09 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرا وزير الشباب والرياضة عدنان درجال

سورة الفاتحة عند قبري اللاعبين احمد

راضي وناظم شاكر اللذان توفيا بفايروس

كورونا

وتنشر وكالة نون الخبرية صورا لزيارة

درجال الى قبري اللاعبين احمد راضي

وناظم شاكر

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