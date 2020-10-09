2020/10/09 | 16:19 - المصدر: وكالة خبر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واخ ـ سيف معتز محي
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نجح المنتخب الارجنتيني في تحقيق الفوز على منتخب الإكوادور بهدف مقابل لاشيء في تصفيات اميركا الجنوبية .
وبدأت المباراة بقوة منذ دقائقها الأولى واستطاع ليونيل ميسي أن يزور الشباك مبكرا في الدقيقة ال13 من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالحهم .
وفي الشوط الثاني حاول منتخب التانغو تسجيل عدد من الأهداف لكن اضاعت الفرص حالت دون ذلك لينتهي اللقاء بهدف ميسي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ميسي يقود الأرجنتين للفوز على الإكوادور) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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