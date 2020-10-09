تربية كردستان تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد للمرحلتين الأولى والثانية الابتدائية

2020/10/09 | 16:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان اليوم الجمعة، بدء العام الدراسي الجديد للمرحلتين الأولى والثانية الابتدائيتين غداً السبت.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن بقية "الصفوف وحتى المرحلة الـ12 إعدادية ستتلقى الدروس للفصل الأول من العام الدراسي الحالي وفقا لنظام التعليم عن بُعد "أونلاين".

وأضافت، "أما في القرى التي لا تتوفر فيها خدمة الانترنت ستلتزم جميع الصفوف بالدوام الرسمي مع الأخذ بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي".

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