العراق ينضم لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

2020/10/09 | 16:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، نجاح العراق بالانضمام إلى مجلس المحافظين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.وذكرت الوزارة في بيان، انه صدرت موافقة أعضاء مجلس المحافظين في البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية على انضمام العراق إلى المجلس، خلال عملية التصويت التي شهدتها أعمال الاجتماع السنويّ لمجلس المحافظين الذي يعقد في لندن للمُدّة 7-8 تشرين الأوّل 2020.

واضافت، ان”انضمام العراق رسمياً لعضوية البنك سيُتيح له الاستفادة من الخبرات المصرفيّة العالميّة لتطوير القطاع المصرفيّ، والحُصُول على الدعم الفنّي، والمساعدة التي تُهيِّئ الأرضيّة المُلائِمة للاستثمار”.

واشارت الى، انه”تم تأمين هذا الإنجاز المشترك بالرغم من الظروف الصعبة التي يفرضها تفشي فايروس كورونا على مختلف دول العالم ومنها العراق.



يحدونا الامل في ان تكون هذه الخطوة مقدمة لعمل مشترك يهدف الى تعزيز القطاع الخاص في العراق ليكون قادرا على المنافسة والمساهمة في دعم التنمية المستدامة في البلاد،

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