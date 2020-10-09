الكعبي يطالب الحكومة بتحقيق عاجل بحادثة انتحار مدير الشركة الكورية

2020/10/09 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الحكومة بإجراء تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير بالبصرة.

وقال الكعبي في بيان إن هذه الحادثة الخطيرة تثير الاستغراب سيما وانها وقعت بعد الإعلان الرسمي بتوقيع عقد المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير مع هذه الشركة الكورية واتمام الوصول الى الصيغة النهائية للتنفيذ، فضلا عن كونها ترتبط بوجوب توفير الجوانب الامنية لكل المستثمرين داخل البلاد، والخصوصية الاقتصادية الخاصة بإنشاء ميناء الفاو الكبير وضرورة الاسراع باستكمال انجازه بالمواصفات التي يطمح لها ابناء هذا الشعب الكريم بشكل عام واهالي البصرة واصحاب الاختصاص بشكل خاص وبما يجعله واجهة اقتصادية واستثمارية كبرى للبلاد.

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