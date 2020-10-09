جهاز مُكافحة الإرهاب يلقي القبض على ٣٧ عُنصر من بقايا داعـش خلال شهر أيلول

2020/10/09 | 16:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب اليوم الجمعة تنفيذه لـ٣٢ واجب أمني في مناطق جُغرافية مُختلفة من أرض البلاد شملت مناطق وعرة تدخُلها القوات العراقية لأول مرة

وذكر الناطق الرسمي لجهاز مُكافحة الإرهاب صباح النُعمان في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” إن قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب تمكنت من إحباط مُخطط يستهدف زائري أربعينية الإمام الحسين (ع) وتمكنت أيضًا من العثور على مخازن سرية تحتوي على مواد متفجرة شديدة الخطورة.

وأضاف النُعمان بأن الجهاز إعتقل ٣٧ عُنصر من بقايا داعـش خلال شهر أيلول من العام ٢٠٢٠ بعمليات خاطفة تستند على معلومات إستخبارية دقيقة مُعظمها كانت ليلية ومُباغتة.

كما وأكد الناطق الرسمي لجهاز مُكافحة الإرهاب قتل (٣) عناصر من فلول داعـش أثناء مُحاولتهم الهرب من مناطق الإشتباك بعد مُداهمة المخابئ التي يتحصنون بها.

وأستحضر صباح النُعمان المناطق التي نُفذ بها جهاز مُكافحة الإرهاب عملياته خلال شهر أيلول والتي شملت( حوض العظيم – الرضوانية – نينوى – مناطق نهر نارين – كركوك – الموصل – عرب جبور – الصوفية – بعقوبة – الحويجة – الشرقاط – الفلوجة – داقوق)

وأكد الناطق الرسمي لجهاز مُكافحة الإرهاب أن إستراتيجية مُكافحة التطرُف والتنظيمات الإرهابية الحديثة والتي وضعتها قيادة جهاز مُكافحة الإرهاب حققت نتائج مُمتازة للغاية وبفترة قصيرة لم تتجاوز ال ( ٥ ) أشهر

وتحدث النُعمان أن الأيام المُقبلة ستشهد المزيد من العمليات الأمنية ضد بقايا داعـش خصوصًا بعد حصول جهاز مُكافحة الإرهاب على قاعدة بيانات ومعلومات هامة تخُص المناطق الرخوة أمنيًا والتي يُحاول الإرهاب النشاط فيها.

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