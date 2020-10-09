إعلامي يحذر من اندلاع حرب أهلية في لبنان

2020/10/09 | 16:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قال الإعلامي اللبناني ، طارق ابوزينب، تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري بشأن تخوفه من إندلاع حرب اهلية في البلاد، إن الحريري، وضع الاصبع على الجرح بكل جراءة حيث حذر من نشوب حرب أهلية في لبنان ، نتيجة غياب الحل السياسي، وفي ظل الاستقواء بالسلاح.وأوضح طارق ابوزينب أن لبنان […]

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