بالصور.. وزير الشباب والرياضة يزور قبري ناظم شاكر واحمد راضي

2020/10/09 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

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زار وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الجمعة (9 تشرين الاول 2020)، قبري اللاعبين الدوليين ناظم شاكر واحمد راضي.

وكان الراحل احمد راضي قد توفي حزيران 2020 بمستشفى النعمان متأثرا بفيروس كورونا، وبنفس السبب توفي ناظم شاكر في احدى مستشفيات اربيل في أيلول الماضي.

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