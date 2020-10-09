بعد عودة أكثر شراسة للكورونا.. الأردن تفرض حظر التجوال الشامل 48 ساعة

2020/10/09 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

بعد شهرين من إعادة فتح البلاد، قررت الأردن إعادة حظر التجوال الشامل في كافة المحافظات الأردنية ولمدة 48 ساعة بدأت ظهر الخميس، وتستمر حتى منتصف ليل السبت المقبل.

يأتي ذلك القرار بعد عودة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وتسجيله أرقاماً لم تشهدها البلاد منذ بداية انتشاره، آخرها كان 13 وفاة و1317 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما علّق دوام المدارس اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر، بقرار أعلن عنه المسؤولين عن اتخاذ تدابير لمواجهة انتشار الوباء، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي.

من جهته، قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا، مازن الفراية، إنّه تقرر إجراء الحظر بجميع أنحاء البلاد، وعدم السماح بالخروج إلا للكوادر الطبية، مع الاستعانة بعناصر من الجيش لتأمين تنفيذ القرار، الذي سيعتمد في الأسابيع المقبلة ايضاً.

وسبق أن أغلقت السلطات العاصمة الأردنية عمّان، ما دفع سكانها إلى الانتقال لمحافظات أخرى، هرباً من الالتزام في المنزل، إلا أنّه بعد تفاقم عدد الحالات وصولها إلى 21517 إصابة، ووفاة 144 شخصاً، وشفاء 5777 حالة فقط، تقرر الإغلاق ،منع التجوال الشامل.

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