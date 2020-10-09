2020/10/09 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني في الانبار، الجمعة، 09 تشرين الأول، 2020، القبض على مسؤول مالية قاطع الرطبة بداعش بالمحافظة.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه " بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار، من القاء القبض على اربعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية وفق مذكرات قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة".

واضاف البيان أنه "قد جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واعترفوا بانتمائهم الى ولاية الجزيرة، اذ عمل احدهم مسؤولاً مالياً لقاطع الرطبة في ما يسمى ديوان الزكاة كما يعمل الآخرون بما يسمى ديوان الجند واشتركوا بأغلب معارك مواجهة الأجهزة الأمنية وهربوا خلال عمليات التحرير؛ وتمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأمن الوطني يلقي القبض على مسؤول مالية قاطع الرطبة بداعش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأمن الوطني يلقي القبض على مسؤول مالية قاطع الرطبة بداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).