الخارجية تعلن عن انضمام العراق رسمياً إلى عضوية البنك الأوروبيّ

2020/10/09 | 16:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن موافقة مجلس المحافظين على انضمام العراق إلى البنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية.وقالت الخارجية في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الجمعة، ان “جهود الوزارة الحثيثة تكلّلت بالنجاح ممثلة بسفارة جمهورية العراق في لندن والبنك الأوروبيّ لإعادة الإعمار والتنمية عن موافقة أعضاء مجلس المحافظين في البنك على انضمام العراق […]

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