فيديو.. “حب استمر 46 عاما” قصة الراحلة رجاء الجداوي وزوجها حسن مختار

2020/10/09 | 16:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان / أعطت قصة زواج الفنانة الراحلة رجاء الجداوى من الراحل حسن مختار حارس مرمى نادى الاسماعيلي ، درسا لكل العشاق ، بعد قصة حب وزواج على مدار 46 عاما ، حيث تعد من أطول حالات الزواج في الوسط الفني، ورغم رحيله ألا أن الفنانة رجاء الجداوي ، أخذت عهد على نفسها […]

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