الوقت يضيق أمام ترامب لحسم الولاية الثانية

2020/10/09 | 16:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك مخاوف داخل الحزب الجمهوري من أن يؤدي تراجع ترامب إلى موجة زرقاء تطيح بالبيت الأبيض وبالأكثرية اليمينية في مجلس الشيوخ وتبقي غالبية الديمقراطيين في مجلس النواب

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