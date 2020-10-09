رئيس نادي النفط يقهر كورونا

2020/10/09 | 16:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تماثل رئيس نادي النفط الرياضي، كاظم مشتاق، للشفاء من فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وقال نجل رئيس النادي مشتاق كاظم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “والدي تماثل للشفاء تماماً بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩”.

واوضح ان “الحالة الصحية تحسنت كثيراً بحمد الله بعد خضوعه للحجر الصحي المنزلي وتلقي العلاج بشكل منتظم”.

وكان رئيس النفط قد اصيب مطلع الشهر الحالي.



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