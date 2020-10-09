2020/10/09 | 16:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد وفد كردي برئاسة وزير داخلية الاقليم يصل إلى بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد كردي برئاسة وزير داخلية الاقليم يصل إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد كردي برئاسة وزير داخلية الاقليم يصل إلى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).