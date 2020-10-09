بالصور.. درجال يزور قبر أحمد راضي وناظم شاكر

2020/10/09 | 16:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} زار وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الجمعة، قبري النجمين الراحلين أحمد راضي و ناظم شاكر، وقرأ سورة الفاتحة ترحماً على روحيهما الطاهرتين.

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