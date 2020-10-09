تطبيقات يجب حذفها لمستخدمي

2020/10/09 | 16:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} انتشر تحذير جديد بعد أن أزالت غوغل أكثر من 240 تطبيق "أندرويد" مخالفة لقواعدها الصارمة.

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