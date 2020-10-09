أقل من المتوقع… الاقتصاد البريطاني ينمو بنحو 4.6 بالمئة

2020/10/09 | 16:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نما اقتصاد المملكة المتحدة خلال أغسطس/آب الماضي ليواصل التعافي تدريجيا من تداعيات كورونا، لكنه فشل في الوفاء بتوقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة نما بنسبة 2.1 بالمائة خلال شهر أغسطس/آب الماضي، مقابل نمو نسبته 6.4 بالمائة خلال يوليو/تموز السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة سوف ينمو بنحو 4.6 بالمائة خلال أغسطس/آب الماضي.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر الخدمات ارتفع بنحو 2.4 بالمائة خلال أغسطس/آب، مقابل نمو نسبته 5.9 بالمائة في الشهر السابق له.

فيما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في بريطانيا بنسبة 0.3 بالمائة خلال أغسطس/آب المنقضي، مقارنة مع زيادة 5.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وسجل قطاع البناء زيادة 3 بالمائة في الشهر قبل الماضي، مقابل زيادة قدرها 17.2 بالمائة في يوليو/تموز المنصرم.

وبحلول الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة لتصعد العملة البريطانية إلى 1.2951 دولار.

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