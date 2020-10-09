محافظ البصرة يكشف عن التحقيقات الاولية بحادثة انتحـار مدير الشركة الكورية

2020/10/09 | 16:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني :” ان التحقيقات الاولية في حادثة وفاة رئيس الشركة الكورية العاملة بميناء الفاو الكبير ، تشير الى ان الحادثة كانت انتحارا “، مشيرا الى تكليف فرق جنائية مختصة للتحقيق في الحادثة .

وكان مدير شركة دايو الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة ، اقدم على الانتحار شنقا مساء امس .

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