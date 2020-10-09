سليم الجبوري يحذر من توريط العراق بحرب التصفيات الجسدية

2020/10/09 | 16:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – حذر رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، من “توريط” العراق بحرب “التصفيات الجسدية”، على خلفية حادثة مصرع مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع الفاو الكبير.وذكر الجبوري في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الجمعة، أن “على صناع القرار السياسي ان يحذروا من محاولات توريط العراق بحرب التصفيات الجسدية لأجل أهداف اقتصادية إقليمية”.وأشار، […]

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