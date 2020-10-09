ملك الأردن يوجه بتوفير عناية صحية يحتاجها كبير المفاوضين الفلسطينيين عريقات

2020/10/09 | 16:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- هاتف وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال ايمن الصفدي، كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وذلك للاطمئنان على صحته بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.وقال الصفدي ” نقلت تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني له بالشفاء، وتوجيهات جلالته توفير أي عناية صحية يحتاجها”.عاش جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات […]

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