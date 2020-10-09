بعد احالته على التقاعد .. موظف يودع مكتبه بطريقة فريدة

2020/10/09 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سابقة من نوعها قام مدير احد

المؤسسات الحكومية في الاردن عند وصوله

سن التقاعد مؤخراً بشراء ١٥ ألف ورقة

بيضاء وعشرات أقلام الحبر وعشرات

حافظات الملفات ووضعها في مقر عمله

كما قام بإعادة هدية حصل عليه

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