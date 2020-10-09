العراق بحاجة إلى 16 مليار شجرة

2020/10/09 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشجار قليلة متفرقة هي ما تبقى من آلاف

الأشجار التي كانت تغطي أحد الأجزاء

الغربية من بغداد.



وفي القرب منها

محافظة الأنبار التي تضم أراضي صحراوية

شاسعة تمتد حتى الحدود السعودية

والأردنية.



هذه المساحات ا

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